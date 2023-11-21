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    Уолкинс об игре сборной Англии: Думаю, что мы действительно находимся в хорошей форме

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    Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинс высоко оценил уровень игры национальной команды в матчах квалификации Евро-2024.

    Олли Уоткинс
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    Олли Уоткинс

    «Думаю, что мы действительно находимся в хорошей форме. Мы остались непобедимыми в отборочной группе и сохранили лидерские позиции, так что здесь нет негатива — только позитив.

    Хотя мы и не выиграли последний матч с Северной Македонией (0:0), но мы всё равно играли хорошо и создали много моментов. Но ничего не даётся просто так.

    Как остальные команды на Евро-2024 будут воспринимать нас? Они будут бояться играть с нами. Мы — одна из лучших команд в мире. У нас есть игроки мирового класса, так что мы определённо являемся фактором страха для других команд», — приводит слова Уоткинса Evening Standard.

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    • Напомним, что в последнем туре отбора Евро-2024 Англия сыграла вничью с Северной Македонией (2:2). По результатам квалификации национальная команда заняла 1-е место в группе С с 20-ю очками в активе.

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