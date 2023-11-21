Алдонин о победе сборной России: Главное достоинство этого матча — это болельщики

Экс-футболист сборной Россиивысказался о крупной победе национальной команды в товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Понятно, что о силе кубинской сборной можно легенды складывать (смеётся). Вообще ничего о ней не слышали, а после матча особо информации не прибавилось. Эффект такой, что играли раскрепощённо и для своих болельщиков.

Главное достоинство этого матча — это болельщики. Тот ажиотаж, который сборная произвела в Волгограде, большой пример для многих регионов и развития футбола. Было очень много мальчишек, на тренировки ходили.

Здесь вопрос не в качестве соперника, а в том, что удалось создать праздник. Порадовали нас. С другой стороны, давать оценку качеству в такой игре… Мы не довольны и восемью голами! Но голы были хорошие. Наша команда играла с хорошим желанием при огромной аудитории», — сказал Алдонин Чемпионату.

Напомним, что в октябре этого года сборная России провела 2 товарищеских матча. Национальная команда обыграла Камерун со счетом 1:0 и сыграла вничью с Кенией (2:2).