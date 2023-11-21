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    Алдонин о победе сборной России: Главное достоинство этого матча — это болельщики

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о крупной победе национальной команды в товарищеском матче с Кубой (8:0).

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Понятно, что о силе кубинской сборной можно легенды складывать (смеётся). Вообще ничего о ней не слышали, а после матча особо информации не прибавилось. Эффект такой, что играли раскрепощённо и для своих болельщиков.

    Главное достоинство этого матча — это болельщики. Тот ажиотаж, который сборная произвела в Волгограде, большой пример для многих регионов и развития футбола. Было очень много мальчишек, на тренировки ходили.

    Здесь вопрос не в качестве соперника, а в том, что удалось создать праздник. Порадовали нас. С другой стороны, давать оценку качеству в такой игре… Мы не довольны и восемью голами! Но голы были хорошие. Наша команда играла с хорошим желанием при огромной аудитории», — сказал Алдонин Чемпионату.

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