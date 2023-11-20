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    Спаллетти: Жду от сборной Украины атакующей игры

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче с Украиной в квалификации Евро-2024.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    Итальянцев для выхода в финальную часть чемпионата Европы устроит даже ничья в матче с украинцами.

    «Если смотреть на ситуацию в таблице, то фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, я ожидаю от них атакующей игры.

    Будет ли Жоржиньо по-прежнему исполнять пенальти? У нас есть другие игроки, которые могут забивать с пенальти, было бы неправильно снова заставлять Жоржиньо подходить к точке. Было бы непросто просить его пробить пенальти сейчас.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Украина — Италия

    У сборной Украины сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим.

    На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

    Матч Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене, начало — в 22:45 мск.

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