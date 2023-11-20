Спаллетти: Жду от сборной Украины атакующей игры

Главный тренер сборной Италиивысказался о предстоящем матче св квалификации Евро-2024.

Итальянцев для выхода в финальную часть чемпионата Европы устроит даже ничья в матче с украинцами.

«Если смотреть на ситуацию в таблице, то фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, я ожидаю от них атакующей игры.

Будет ли Жоржиньо по-прежнему исполнять пенальти? У нас есть другие игроки, которые могут забивать с пенальти, было бы неправильно снова заставлять Жоржиньо подходить к точке. Было бы непросто просить его пробить пенальти сейчас.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Украина — Италия

У сборной Украины сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим.

На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Матч Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене, начало — в 22:45 мск.