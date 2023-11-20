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    Алания — Химки смотреть онлайн

    20.11.2023 в 17:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Алания — Химки

    Футбол ФНЛ — Первая лига Алания Химки Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 17:00 20.11.2023 Алания и Химки начнут матч в очередном туре ФНЛ.

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    Алания — Химки

    Последний матч между собой: Химки — Алания 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алания» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алания»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Химки.

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