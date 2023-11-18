Лахиялов: Не факт, что у Осинькина получилось бы в «Спартаке» или «Динамо»

Президент махачкалинского «Легиона»прокоментировал работуна посту главного тренера «Крыльев Советов».

«С большим уважением отношусь к работе Осинькина, с которым я познакомился, наверное, лет тридцать назад. Он тогда был тренером в СДЮСШОР "Юность" Владикавказ, и мы встречались как-то с его командой. Не просто так "Крылья Советов" сейчас идут в верхней части таблицы. И прежде всего я оцениваю работу тренера по тому, как он раскрывает футболистов. Думаю, у Осинькина это получается на высшем уровне.

Прогрессируют в самарской команде те же Салтыков и Ежов. В том, что "Крылья Советов" приобрели их, есть заслуга селекционного отдела клуба, который возглавляет также знакомый мне Корниленко. Ну и, конечно, видна работа тренера. На мой взгляд, кто заслужил самых высоких оценок по итогам первого круга, так это "Краснодар и 'Крылья Советов'.

При этом не факт, что Осинькин — специалист для команд, ставящих перед собой большие задачи. Говорят о его возможном приглашении в 'Спартак', в 'Динамо'. Но это не значит, что там у него получилось бы. Всё-таки у этих клубов и у 'Крыльев Советов' разный уровень. В 'Динамо' и в 'Спартаке' другое давление и другие требования. Мне кажется, Осинькину больше подходит как раз самарская команда", — приводит слова Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".

Календарь и таблица РПЛ

После 15 туров самарский клуб идет третьим в таблице, набрав 25 очков.