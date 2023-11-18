Алдонин: В игре с Кубой хочется увидеть качественный футбол от сборной России

Экс-игрок ЦСКАвысказался по поводу товарищеского матча между сборными. Стартовый свисток прозвучит 20 ноября в 19:30 мск.

«Я вошёл в делегацию РФС, которая поедет на матч сборной России с Кубой. Там будут активности среди тех игроков, которые представляли сборную России и волгоградский "Ротор". Зная, как в Волгограде относятся к футболу, там однозначно будет ажиотаж.

Матч международный, поэтому хотелось бы увидеть победу сборной России, чтобы это добавило положительных эмоций. Хочется, чтобы был качественный футбол от сборной России, а матч был похож на официальный с точки зрения ответственности и решений. Игры сборной для футболистов должны быть не просто рядовыми и товарищескими, потому что болельщики будут надеяться на положительный результат», — сказал Алдонин «Чемпионату».