Семшов: Если хочешь попрощаться со здоровьем, иди в тренеры

Главный тренер «Чайки»считает, что работа тренером вредна для здоровья.

«У меня есть фраза для себя: "Если хочешь попрощаться со своим здоровьем, иди в тренеры". Но это наша роль.

Самое сложное, когда где-то в кулуарах пишут специалисты, которые мяч не могут отличить футбольный от другого, рассказывают, что во всем виноват тренер. Тренер виноват, я не спорю. Все ошибки, которые допускают мои футболисты — это мои ошибки.

Но я не могу выйти и сыграть, когда нужно два касания, а футболист играет в одно. Я не могу ударить точно по воротам со скамейки, если мой футболист бьет выше ворот.

Да, моя задача его направить, научить. Но я не могу заставить футболиста ментально более нагло действовать, если этого нет. Нужно время, чтобы он эти навыки получил через игры», — сказал Семшов, слова которого приводит пресс-служба Второй лиги.