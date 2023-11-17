В 22:45 17.11.2023 Италия и Северная Македония начнут матч группа C.

Италия — Северная Македония

Последний матч между собой: Северная Македония — Италия 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.67 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Италия»).

Трансляция

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