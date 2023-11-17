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    Северная Македония снова шокирует Италию?

    Италия — Северная Македония. Ставка (к. 2.67) и прогноз на Евро-2024 17 ноября 2023 года

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    Лучано Спаллетти
    Сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Риме на «Стадио Олимпико», начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 17 Ноября 2023 года

    Италия

    «Скуадра Адзурра» занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.

    Ситуация неприятная, от Украины, своего главного конкурента в борьбе за путевку на Евро, Италия отстает на три очка, правда, у нее есть еще игра в запасе.

    Коэффициенты матча Италия — Северная Македония

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  • 1.158.5022.00Бонус$9500
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    Но команду Лучано Спаллетти все равно нельзя назвать фаворитом в этом противостоянии.

    В прошлом месяце итальянцы разгромили Мальту и потерпели поражение от Англии (1:3).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В текущем отборе Италия до сих пор выиграла только половину матчей — три из шести. При этом в обоих случаях действующие чемпионы Европы проиграли Англии.

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии находится на четвертой строчке, набрав в шести турах семь очков.

    Македонцы, в отличие от Италии, уже потеряли шансы на выход в финальную часть Евро. Ключевым для них стал октябрьский матч против Украины (0:2).

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    • Команда Благоя Милевски ни в чем не уступала украинцам по игре, но в итоге уступила со счетом 0:2 из-за двух глупых ошибок.

    Северная Македония забила в шести матчах всего лишь семь мячей, а пропустила — 14.

    Прогноз и ставка

    На сборную Италии в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Северной Македонии — за 20.50.

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    Про мотивацию в данном случае вряд ли стоит рассказывать, с ней не будет проблем даже у гостей, несмотря на то, что они попрощались с шансами сыграть на Евро.

    Дело в том, что Северная Македония внезапно стала неудобным соперником для итальянцев.

    В марте 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно уступила македонцам в стыковом матче за право сыграть на ЧМ в Катаре.

    А в сентябре этого года Италия не смогла выиграть у Северной Македонии уже в отборе на Евро, этот матч завершился вничью — 1:1.

    Есть подозрение, что дерзкие македонцы снова заставят нервничать всю Италию.

    Ставка — обе команды забьют за 2.67.

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    Италия — Северная Македония: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Северная Македония снова шокирует Италию?
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