Италия
«Скуадра Адзурра» занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.
Ситуация неприятная, от Украины, своего главного конкурента в борьбе за путевку на Евро, Италия отстает на три очка, правда, у нее есть еще игра в запасе.
Коэффициенты матча Италия — Северная Македония
Но команду Лучано Спаллетти все равно нельзя назвать фаворитом в этом противостоянии.
В прошлом месяце итальянцы разгромили Мальту и потерпели поражение от Англии (1:3).
В текущем отборе Италия до сих пор выиграла только половину матчей — три из шести. При этом в обоих случаях действующие чемпионы Европы проиграли Англии.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии находится на четвертой строчке, набрав в шести турах семь очков.
Македонцы, в отличие от Италии, уже потеряли шансы на выход в финальную часть Евро. Ключевым для них стал октябрьский матч против Украины (0:2).
Команда Благоя Милевски ни в чем не уступала украинцам по игре, но в итоге уступила со счетом 0:2 из-за двух глупых ошибок.
Северная Македония забила в шести матчах всего лишь семь мячей, а пропустила — 14.
Прогноз и ставка
На сборную Италии в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Северной Македонии — за 20.50.
Про мотивацию в данном случае вряд ли стоит рассказывать, с ней не будет проблем даже у гостей, несмотря на то, что они попрощались с шансами сыграть на Евро.
Дело в том, что Северная Македония внезапно стала неудобным соперником для итальянцев.
В марте 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно уступила македонцам в стыковом матче за право сыграть на ЧМ в Катаре.
А в сентябре этого года Италия не смогла выиграть у Северной Македонии уже в отборе на Евро, этот матч завершился вничью — 1:1.
Есть подозрение, что дерзкие македонцы снова заставят нервничать всю Италию.
Ставка — обе команды забьют за 2.67.