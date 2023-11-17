Сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Риме на «Стадио Олимпико», начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

«Скуадра Адзурра» занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.

Ситуация неприятная, от Украины, своего главного конкурента в борьбе за путевку на Евро, Италия отстает на три очка, правда, у нее есть еще игра в запасе.

Коэффициенты матча Италия — Северная Македония 1X2Новым игрокам 1.158.5022.00Бонус$9500

Но команду Лучано Спаллетти все равно нельзя назвать фаворитом в этом противостоянии.

В прошлом месяце итальянцы разгромили Мальту и потерпели поражение от Англии (1:3).

Все прогнозы на Евро-2024

В текущем отборе Италия до сих пор выиграла только половину матчей — три из шести. При этом в обоих случаях действующие чемпионы Европы проиграли Англии.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии находится на четвертой строчке, набрав в шести турах семь очков.

Македонцы, в отличие от Италии, уже потеряли шансы на выход в финальную часть Евро. Ключевым для них стал октябрьский матч против Украины (0:2).

Команда Благоя Милевски ни в чем не уступала украинцам по игре, но в итоге уступила со счетом 0:2 из-за двух глупых ошибок.

Северная Македония забила в шести матчах всего лишь семь мячей, а пропустила — 14.

Прогноз и ставка

На сборную Италии в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Северной Македонии — за 20.50.

Про мотивацию в данном случае вряд ли стоит рассказывать, с ней не будет проблем даже у гостей, несмотря на то, что они попрощались с шансами сыграть на Евро.

Дело в том, что Северная Македония внезапно стала неудобным соперником для итальянцев.

В марте 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно уступила македонцам в стыковом матче за право сыграть на ЧМ в Катаре.

А в сентябре этого года Италия не смогла выиграть у Северной Македонии уже в отборе на Евро, этот матч завершился вничью — 1:1.

Есть подозрение, что дерзкие македонцы снова заставят нервничать всю Италию.

Ставка — обе команды забьют за 2.67.