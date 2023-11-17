В 23:00 17.11.2023 Испания U21 и Венгрия U21 начнут матч в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Испания U21 — Венгрия U21

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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