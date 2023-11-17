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    Испания U21 — Венгрия U21. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Венгрия U21
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    Молодежная сборная Испании
    Испания U21 сыграет на своем поле с Венгрией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 23:00 мск. Испания U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 17 Ноября 2023 года
    Испания U21
  • Мадрид
    •  Испания U21 23:00 Венгрия U21 Венгрия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Испания U21

    Эта команда сейчас уверенно лидирует в своем секстете. Испанцы выиграли три матча с общим счетом 11:0.

    Более того, молодые испанцы не пропускают уже 4 матча кряду. Да и атака команды действует мощно и агрессивно.

    Коэффициенты матча Испания U21 — Венгрия U21

    1X2Новым игрокам
  • 1.109.0017.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Испания U21 разгромила казахстанских сверстников (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    С венграми Испания U21 соприкасалась дважды. Причем обе очные встречи были выиграны с минимальным счетом.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Испанцы явно не собираются терять очки в родных стенах.

    Венгрия U21

    Эта команда на данный момент пребывает на 4 строчке. Причем молодые мадьяры уступают дуэту лидеров всего 3 очка.

    Венгры довольно неплохо выглядят в атаке, отличившись 6 раз. Оборона же дала результативный сбой 4 раза в 4 матчах.

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    • Последний свой поединок команда проиграла. Венгрия U21 в родных стенах уступила сильным бельгийцам.

    Венгры ершисты, вот только стабильности им явно недостает. Вот и в нынешнем отборочном цикле команда обыграла только казахов и мальтийцев.

    Наверняка Венгрия U21 мотивирована дать бой лидеру группы. Молодые мадьяры явно будут действовать в расчете на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании U21 предлагают — 1.12.

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    На викторию Венгрии U21 дают — 20.00, ничья оценена — в 9.00.

    Венгры довольно неплохи в плане реализации, и явно не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.71.

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    Испания U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой обмен!
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