Испания U21 сыграет на своем поле с Венгрией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 23:00 мск. Испания U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания U21

Эта команда сейчас уверенно лидирует в своем секстете. Испанцы выиграли три матча с общим счетом 11:0.

Более того, молодые испанцы не пропускают уже 4 матча кряду. Да и атака команды действует мощно и агрессивно.

Коэффициенты матча Испания U21 — Венгрия U21 1X2Новым игрокам 1.109.0017.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Испания U21 разгромила казахстанских сверстников (4:0).

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С венграми Испания U21 соприкасалась дважды. Причем обе очные встречи были выиграны с минимальным счетом.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Испанцы явно не собираются терять очки в родных стенах.

Венгрия U21

Эта команда на данный момент пребывает на 4 строчке. Причем молодые мадьяры уступают дуэту лидеров всего 3 очка.

Венгры довольно неплохо выглядят в атаке, отличившись 6 раз. Оборона же дала результативный сбой 4 раза в 4 матчах.

Последний свой поединок команда проиграла. Венгрия U21 в родных стенах уступила сильным бельгийцам.

Венгры ершисты, вот только стабильности им явно недостает. Вот и в нынешнем отборочном цикле команда обыграла только казахов и мальтийцев.

Наверняка Венгрия U21 мотивирована дать бой лидеру группы. Молодые мадьяры явно будут действовать в расчете на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании U21 предлагают — 1.12.

На викторию Венгрии U21 дают — 20.00, ничья оценена — в 9.00.

Венгры довольно неплохи в плане реализации , и явно не собираются отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.71.