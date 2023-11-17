Испания U21
Эта команда сейчас уверенно лидирует в своем секстете. Испанцы выиграли три матча с общим счетом 11:0.
Более того, молодые испанцы не пропускают уже 4 матча кряду. Да и атака команды действует мощно и агрессивно.
Коэффициенты матча Испания U21 — Венгрия U21
Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Испания U21 разгромила казахстанских сверстников (4:0).
С венграми Испания U21 соприкасалась дважды. Причем обе очные встречи были выиграны с минимальным счетом.
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Испанцы явно не собираются терять очки в родных стенах.
Венгрия U21
Эта команда на данный момент пребывает на 4 строчке. Причем молодые мадьяры уступают дуэту лидеров всего 3 очка.
Венгры довольно неплохо выглядят в атаке, отличившись 6 раз. Оборона же дала результативный сбой 4 раза в 4 матчах.
Последний свой поединок команда проиграла. Венгрия U21 в родных стенах уступила сильным бельгийцам.
Венгры ершисты, вот только стабильности им явно недостает. Вот и в нынешнем отборочном цикле команда обыграла только казахов и мальтийцев.
Наверняка Венгрия U21 мотивирована дать бой лидеру группы. Молодые мадьяры явно будут действовать в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании U21 предлагают — 1.12.
На викторию Венгрии U21 дают — 20.00, ничья оценена — в 9.00.
Венгры
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.71.