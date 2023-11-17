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    Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину, Словакия уверенно обыграла Исландию и пробилась на Евро-2024

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    Завершились две встречи в группе J, по итогам которых стал известен второй финалист Евро-2024. Им стала сборная Словакии.

    Полузащитник Словакии Юрай Куцка
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    Полузащитник Словакии Юрай Куцка

    В первом матче Люксембург уверенно на своем поле победил Боснию и Герцеговины со счетом 4:1.

    Голы в составе хозяев забивали Матиас Олесен, Жерсон Родригеш (дубль) и Нихад Муякич (автогол). За гостей единственный гол в конце встречи оформил защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Люксембург — Босния и Герцеговина 3:0
    Голы: 1:0 Матиас Олесен (6'), 2:0 Жерсон Родригес (пенальти) (30'), 3:0 Nihad Mujakic (автогол) (55') Люксембург: Антони Морис, Марвин Мартинс, Энес Махмутович (Сеид Корач, 84'), Максим Шано (Ларс Жерсон, 64'), Дирк Карлсон, Матиас Олесен (Эдвин Муратович, 75'), Кристофер Мартинс (Оливье Тилл, 84'), Леандро Мартинс, Флориан Бонерт (Себастьян Тиль, 75'), Данель Синани, Жерсон Родригес Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Аднан Ковачевич, Ренато Гойкович, Амар Дедич, Раде Крунич, Мирослав Стеванович (Эрмедин Демирович, 46'), Гойко Цимирот, Амир Хаджиахметович (Харис Хайрадинович, 46'), Харис Табакович (Смаил Превляк, 76'), Саид Хамулич (Юсуф Газибегович, 79'), Nihad Mujakic Предупреждения: Кристофер Мартинс (24'), Амир Хаджиахметович (26'), Гойко Цимирот (28'), Ренато Гойкович (45 + 4'), Энес Махмутович (61'), Харис Хайрадинович (69'), Амар Дедич (71'), Оливье Тилл (88')

    В параллельной игре Словакия победила Исландию со счетом 4:2 и стала вторым финалистом Евро-2024 от группы J.

    В составе победителей дубль оформил Лукаш Гараслин, еще по голу на счету Юрая Куцки и Ондрея Дуды.

    За Исландию забивали Орри Оускарссон и Андри Гудьонсен.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Словакия — Исландия 4:2
    Голы: 0:1 Орри Оускарссон (17'), 2:1 Юрай Куцка (30'), 2:1 Ондрей Дуда (пенальти) (36'), 3:1 Лукаш Гараслин (47'), 4:1 Лукаш Гараслин (55'), 4:2 Андри Гудьонсен (74') Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Денис Вавро, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 79'), Лукаш Гараслин (Томаш Суслов, 65'), Иван Шранц (Давид Дюриш, 79'), Роберт Боженик (Роберт Поливка, 89') Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Колбейнн Финнссон, Сверрир Ингасон, Альфонс Сампстед, Арнор Сигурдссон (Арон Гуннарссон, 61'), Кристиан Хлинссон (Исак-Бергманн Йоуханнессон, 46'), Арнор Траустасон (Стефан Тейтур Тордарсон, 25'), Виллюм-Тор Виллюмссон (Альфред Финнбогасон, 73'), Виктор Паульссон, Йоханн Гудмундссон, Орри Оускарссон (Андри Гудьонсен, 73') Предупреждение: Мартин Дубравка (88')

    После 9-ти туров у Словакии стало 19 очков, у Люксембурга (14), у Исландии (10), у Боснии и Герцеговины (9).

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