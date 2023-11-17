ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • 15:42
    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
  • 14:28
    • «Реал» подтвердил информацию о травме Камавинга
  • 14:13
    • Источник: Малкин имеет задолженность перед российской налоговой службой
  • 13:42
    • Загитова: Желание вернуться в фигурное катание у меня присутствует всегда
  • 11:39
    • Мальдини может получить должность в «МЮ»
    Все новости спорта

    Аргентина U17 обеспечила себе выход в плей-офф юниорского чемпионата мира

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Польши Сборная Сенегала Сборная Японии
    Обзор матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира до 17 лет.

    Аргентина U17
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аргентина U17

    В одной из встреч Аргентина U17 обыграла юниоров из Польши со счетом 4:0.

    В составе аргентинской сборной (до 17 лет) отличились Тьяго Лаплас на 34-й минуте, Агустин Роберто на 46-й минуте, Ян Субиабре на 52-й и Сантьяго Лопес на 86-й минуте.

    После этого матча Аргентина U17 занимает 1-е место в группе D, обеспечив себе выход в плей-офф юниорского чемпионата мира. Польша U17 — на последней 4-й позиции без набранных очков.

    Все прогнозы на футбол

    В параллельном матче Япония U17 всухую обыграла Сенегал U17 со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился Ренто Такаока, забив свои голы на 62-й и 72-й минутах встречи.

    Япония U17 занимает 3-е место в своей группе (6 очков), а Сенегал U17 — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан продолжит борьбу за выход на Евро-2024
  • Казахстан — Сан-Марино. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры