Аргентина U17 обеспечила себе выход в плей-офф юниорского чемпионата мира

Обзор матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира до 17 лет.

В одной из встреч Аргентина U17 обыграла юниоров из Польши со счетом 4:0.

В составе аргентинской сборной (до 17 лет) отличились Тьяго Лаплас на 34-й минуте, Агустин Роберто на 46-й минуте, Ян Субиабре на 52-й и Сантьяго Лопес на 86-й минуте.

После этого матча Аргентина U17 занимает 1-е место в группе D, обеспечив себе выход в плей-офф юниорского чемпионата мира. Польша U17 — на последней 4-й позиции без набранных очков.

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В параллельном матче Япония U17 всухую обыграла Сенегал U17 со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился Ренто Такаока, забив свои голы на 62-й и 72-й минутах встречи.

Япония U17 занимает 3-е место в своей группе (6 очков), а Сенегал U17 — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.