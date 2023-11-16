В 15:00 16.11.2023 Северная Македония U21 и Грузия U21 начнут матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Северная Македония U21 — Грузия U21

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