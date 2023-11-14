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    Защитник «Краснодара» высказался о спаде «быков» в последних матчах

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    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что тяжело долгое время показывать футбол высокого уровня.

    Хуниор Алонсо
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    Хуниор Алонсо

    «Тяжело на протяжении всего чемпионата поддерживать высокий уровень игры. Соперники тоже развиваются и прогрессируют. А у нас пошла серия матчей с сильными командами: ЦСКА, потом "Спартак" в Кубке.

    "Крылья Советов" в этом году прилично прибавили, "Зенит" на протяжении пяти последних лет становился чемпионом России. Естественно, на нашей игре сказывается множество факторов — травмы, усталость, перелёты, переезды», — рассказал Алонсо Чемпионату.

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    • «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе после 15-и туров. В следующем матче «быки» сыграют с «Уралом» 26-го ноября.

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