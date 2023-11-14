Защитник «Краснодара» высказался о спаде «быков» в последних матчах

Защитникзаявил, что тяжело долгое время показывать футбол высокого уровня.

«Тяжело на протяжении всего чемпионата поддерживать высокий уровень игры. Соперники тоже развиваются и прогрессируют. А у нас пошла серия матчей с сильными командами: ЦСКА, потом "Спартак" в Кубке.

"Крылья Советов" в этом году прилично прибавили, "Зенит" на протяжении пяти последних лет становился чемпионом России. Естественно, на нашей игре сказывается множество факторов — травмы, усталость, перелёты, переезды», — рассказал Алонсо Чемпионату.

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе после 15-и туров. В следующем матче «быки» сыграют с «Уралом» 26-го ноября.