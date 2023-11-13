Тренер «Брентфорда»: Салах — лучший футболист АПЛ

Главный тренер «Брентфорда»назвал форварда «Ливерпуля»лучшим игроком АПЛ.

«Мо Салаха часто хвалят, но я не уверен, что хвалят достаточно часто. Думаю, сейчас он потенциально лучший игрок английской Премьер-лиги. У него невероятный уровень, если мы говорим о голах и результативных передачах.

Должно быть, он один из лучших атакующих игроков в мире. Не топ-10, нет, топ-3. Когда у вас есть игрок такого уровня, он обязательно будет проблемой для соперника», — приводит слова Франка издание Liverpool Echo.

В текущем сезоне Салах в 12 встречах АПЛ забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.

После 12 туров «Ливерпуль» идет вторым в таблице.