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    Федун: Слава богу, что Абаскаль переступил через свои принципы и выпустил Соболева

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ "Спартак" над "Ростовом" одержал в 2018 году.

    Слава богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева.

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    • Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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