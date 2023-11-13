Федун: Слава богу, что Абаскаль переступил через свои принципы и выпустил Соболева

Бывший владелец «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ "Спартак" над "Ростовом" одержал в 2018 году.

Слава богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева.

Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.