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    «Ботафого» упустил победу с «РБ Брагантино», «Коринтианс» был сильнее «Гремио»

    Футбол Латинская Америка
    Завершились два важных матча 34-го тура чемпионата Бразилии.

    Автор дубля Тьяго Борбас
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    Автор дубля Тьяго Борбас

    В центральном матче «Ботафого» в гостях сыграл с «РБ Брагантино» вничью — 2:2.

    На третьей минуте нападающий хозяев Тьяго Борбас вывел свою команду вперед.

    На 35-й минуте нападающий «Ботафого» Виктор Са сравнял счет, а через две минуты опытный полузащитник Карлос Эдуардо вывел клуб из Ри-де-Жанейро вперед.

    Во втором тайме гости грамотно оборонялись и долго ничего не позволяли сделать сопернику.

    Но на 90+6 минуте не досмотрели за уругвайцем Тьяго Борбасом и он оформил дубль.

    Футбол. Бразилия. Серия А
    Брагантино — Ботафого 2:2
    Голы: 1:0 Thiago Borbas (3'), 1:1 Жоао Виктор (35'), 1:2 Carlos Eduardo (37'), 2:2 Thiago Borbas (90 + 6') Брагантино: Лукас Эвангелиста, Арольд Москера, Vitinho (Sorriso, 61'), Cleiton Schwengber, Jose Hurtado (Luan Candido, 61'), Leonardo Realpe (Матеус Фернандес, 70'), Leo Ortiz, Juninho Capixaba (Alerrandro, 70'), Jadsom, Eduardo Sasha (Bruninho, 70'), Thiago Borbas Ботафого: Фернандо Марсал, Леонель Ди Пласидо, Carlos Eduardo (Gabriel Pires, 58'), Жоао Виктор (Hugo, 78'), Тикиньо (Диего Силва, 20'), J.Santos (Данило, 57'), Tche Tche (Diego Hernandez, 57'), Marlon Freitas, Victor Cuesta, Adryelson, Lucas Perri Предупреждения: Leonardo Realpe (26'), Матеус Фернандес (81'), Diego Hernandez (86')

    После этой победы «Ботафого» остался на втором месте с 60 очками. «РБ Брагантино» уступает всего очко.

    В параллельном матче «Гремио» уступил «Коринтиансу» со счетом 0:1.

    На 10-й минуте был удален защитник «тимао» Бруно Мендес.

    Но это не помешало «Коринтиансу» даже в меньшинстве забить гол. Его автором стал Анхель Ромеро.

    Он так и остался единственным в матче. Экс-нападающий «Зенита» Юри Альберто просидел всю игру в запасе.

    «Гремио» опустилось на третье место, у него 59 очков. «Коринтианс» занимает 11-ю строчку с 44 очками.

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