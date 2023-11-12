«Ботафого» упустил победу с «РБ Брагантино», «Коринтианс» был сильнее «Гремио»

В центральном матче «Ботафого» в гостях сыграл с «РБ Брагантино» вничью — 2:2.
На третьей минуте нападающий хозяев Тьяго Борбас вывел свою команду вперед.
На 35-й минуте нападающий «Ботафого» Виктор Са сравнял счет, а через две минуты опытный полузащитник Карлос Эдуардо вывел клуб из Ри-де-Жанейро вперед.
Во втором тайме гости грамотно оборонялись и долго ничего не позволяли сделать сопернику.
Но на 90+6 минуте не досмотрели за уругвайцем Тьяго Борбасом и он оформил дубль.
После этой победы «Ботафого» остался на втором месте с 60 очками. «РБ Брагантино» уступает всего очко.
В параллельном матче «Гремио» уступил «Коринтиансу» со счетом 0:1.
На 10-й минуте был удален защитник «тимао» Бруно Мендес.
Но это не помешало «Коринтиансу» даже в меньшинстве забить гол. Его автором стал Анхель Ромеро.
Он так и остался единственным в матче. Экс-нападающий «Зенита» Юри Альберто просидел всю игру в запасе.
«Гремио» опустилось на третье место, у него 59 очков. «Коринтианс» занимает 11-ю строчку с 44 очками.