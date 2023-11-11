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    «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Тоттенхэма», забив гол на 90+7-й минуте

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор гола

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    «Тоттенхэм» упустил победу в матче 12-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1)

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче «шпоры» забили уже на 3-й минуте. Нападающий команды Бреннан Джонсон получил изумительную передачу от партнера и вогнал мяч в сетку. Без шансов для голкипера соперника.

    На 90+1-й минуте «Вулверхэмптон» все-таки сравнял счет. Отличился полузащитник команды Пабло Сарабия.

    Матч уже близился к ничейному результату, но на 90+7-й минуте хозяева забили еще один гол и вырвали победу. Забитый мяч на счету полузащитника «Вулверхэмптона» Марио Лемины с передачи все того же Сарабии.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Тоттенхэм 2:1
    Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (3'), 1:1 Пабло Сарабия (90 + 1'), 2:1 Марио Лемина (90 + 7') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду (Мэтт Доэрти, 67'), Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Райан Айт Нури (Томми Дойл, 87'), Жанрикне Беллегард (Саша Калайджич, 73'), Марио Лемина, Хван Хи Чан, Матеус Кунья, Joao Gomes (Пабло Сарабия, 87') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Бреннан Джонсон (Бриан Хиль, 75'), Деян Кулушевски, Папе Сарр (Родриго Бентанкур, 63'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума (Джовани Ло Чельсо, 76'), Педро Порро, Son Heung-Min, Эмерсон Роял Предупреждения: Эмерсон Роял (45'), Ив Биссума (45 + 4'), Родриго Бентанкур (89'), Крэйг Доусон (90 + 5'), Мэтт Доэрти (90 + 6')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 14-й позиции (12 баллов).

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