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    Сергеев: Моя мечта — выиграть Кубок России

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, чего бы хотел достичь в нынешнем сезоне.

    Иван Сергеев — нападающий «Зенита»
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    Иван Сергеев — нападающий «Зенита»

    «Какие цели и мечты? Не знаю, далеко загадывать не люблю. Если отталкиваться от этого сезона, то хочется Кубок выиграть. У меня остался только он.

    Вторую лигу выигрывал, Первую выигрывал, РПЛ выигрывал, Суперкубок выигрывал, а Кубок — нет. Стать лучшим бомбардиром в истории Кубка и выиграть его было бы супер. Такая мечта — выиграть Кубок России», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. По итогам группового этапа Кубка России «сине-бело-голубые» заняли 1-е место с 14-ю очками в активе.

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