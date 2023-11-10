Сергеев: Моя мечта — выиграть Кубок России

Нападающийрассказал, чего бы хотел достичь в нынешнем сезоне.

«Какие цели и мечты? Не знаю, далеко загадывать не люблю. Если отталкиваться от этого сезона, то хочется Кубок выиграть. У меня остался только он.

Вторую лигу выигрывал, Первую выигрывал, РПЛ выигрывал, Суперкубок выигрывал, а Кубок — нет. Стать лучшим бомбардиром в истории Кубка и выиграть его было бы супер. Такая мечта — выиграть Кубок России», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. По итогам группового этапа Кубка России «сине-бело-голубые» заняли 1-е место с 14-ю очками в активе.