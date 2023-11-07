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    РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» уходят в отрыв

    Итоги 14-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
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    «Зенит»
    «Краснодар» и «Зенит» одержали победы в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги и увеличили преимущество над конкурентами. В тройку лидеров чемпионата ворвался ЦСКА.

    Изменения в турнирной таблице

    ЦСКА продолжает улучшать положение в турнирной таблице чемпионата России. После матчей 14-го тура «армейцы» поднялись с пятого на третье место. На строчку ниже опустились «Крылья Советов» и «Динамо», которые занимают четвёртое и пятое места соответственно.

    «Спартак» и «Локомотив» поднялись на одну позицию вверх, заняв шестое и седьмое места. Московский тандем обошел в чемпионате «Пари НН», который расположился на восьмой строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    Коснулись изменения и середины турнирной таблицы: на две ступеньки вверх поднялись «Рубин» (9 место) и «Факел» (10 место). На столько же строчек опустились «Ростов» (11 место) и «Урал» (12 место).

    Битва лидеров

    В субботу, 11 ноября состоится битва лидеров российского чемпионата: «Зенит» на своём поле примет «Краснодар». Перед очным противостоянием команды добились побед в рамках минувшего 14-го тура.

    Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», южане одержали важную победу над «Крыльями Советов» (2:1). В составе победителей голами отметились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

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    • Таким образом «Краснодар» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей и сохранил первое место в чемпионате. После победы над «крылышками» краснодарцы набрали 31 очко.

    В чемпионской гонке участвует «Зенит», которому удалось одержать четвёртую победу подряд. В 14-м туре команда из Санкт-Петербурга одержала викторию в матче против «Балтики» (2:0).

    Все мячи «лазурные» забили во второй половине поединка. Авторами голов стали Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В итоге «Зенит» набрал 29 баллов и лишь на 2 пункта отстаёт от «Краснодара».

    Успех московских клубов

    Без поражений в 14-м туре чемпионата сыграли московские клубы. Лучшего результата добился ЦСКА, «армейцы» выиграли у «Пари НН» (3:2).

    ЦСКА одержал волевую победу над соперником, переломив ход встречи в последние 20 минут игрового времени. Проигрывая в счете 1:2, московский коллектив смог отыграться благодаря автоголу в исполнении Юлдашева.

    «Спартак» — ЦСКА
    globallookpress.com

    На 73-й минуте матча Виктор Давила забил победный для армейцев мяч. В итоге ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице.

    «Локомотив» и «Спартак» разошлись миром, обменявшись голами (1:1). На 53-й минуте «красно-белых» вывел вперед Антон Зиньковский, спустя 10 минут игрового времени Артем Дзюба восстановил статус-кво и спас «железнодорожников» от поражения.

    Другие матчи тура

    В других матчах тура «Факел» переиграл на выезде «Ахмат» (2:1), «Урал» с минимальным счетом уступил «Рубину» (0:1).

    «Ростов» разошёлся миром с «Оренбургом» (1:1), а «Динамо» и «Сочи» на двоих забили 6 голов (3:3).

    Тур № 15

    11 и 12 ноября в чемпионате России пройдут матчи 15-го тура.

    В субботу состоится битва лидеров — «Зенит» сыграет против «Краснодара». ЦСКА отправится в гости к «Факелу», а «Локомотив» примет «Ахмат».

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    В воскресенье свои матчи проведут два других московских клуба: «Динамо» примет «Оренбург», а «Ростов» отправится к «Спартаку».

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