ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
    Все новости спорта

    «Сассуоло» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло Салернитана
    Программу 12-го итальянской Серии А открыла встреча между «Сассуоло» и «Салернитаной». Она не выявила победителя и завершилась вничью — 2:2.

    Автор дубля Кристиан Торстведт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Кристиан Торстведт

    Дебют остался за командой гостей. Уже на пятой минуте нигерийский форвард «Салернитаны» Чуквубуйкем Иквууемеси с передачи Паскуэле Маццокки открыл счет в матче.

    Спустя 12 минут лидер атак гостей Булайе Диа увеличил преимущество до двух голов. Ассистировал ему Лим Чауна.

    В конце первого тайма «Сассуоло» удалось сократить преимущество. Автором гола стал Кристиан Торстведт. Голевой пас ему отдал опытный Грегуар Дефрель.

    Почти сразу после перерыва норвежский полузащитник оформил дубль с передачи Матиаса Виньи.

    Больше забитых голов зрители не увидели.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Салернитана 2:2
    Голы: 0:1 Chukwubuikem Ikwuemesi (5'), 0:2 Булайе Диа (17'), 1:2 Кристиан Торстведт (36'), 2:2 Кристиан Торстведт (52') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Джанмарко Феррари, Матиас Винья, Кристиан Торстведт, Самуэль Кастильехо (Кристиан Вольпато, 72'), Доменико Берарди, Грегоре Дефрель (Арман Лорьенте, 72'), Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 81'), Daniel Boloca Салернитана: Гильермо Очоа, Паскуале Маццокки, Лоренцо Пирола, Федерико Фасио, Флавьюс Данильюк (Домагой Брадарич, 46'), Лассана Кулибали, Эмиль Бохинен (Mateusz Legowski, 60'), Джулио Маджоре (Agustin Martegani, 84'), Булайе Диа, Лум Чауна (Антонио Кандрева, 56'), Chukwubuikem Ikwuemesi (Simy, 56') Предупреждения: Chukwubuikem Ikwuemesi (45'), Йереми Тольян (71'), Кристиан Торстведт (80')

    «Сассуоло» пока располагается на 14-м месте с 12 очками. «Салернитана» под руководством Филиппо Индзаги никак не может одержать первую победу. Она замыкает турнирную таблицу Серии А с 5 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ницца» переиграть «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.52
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры