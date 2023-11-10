«Сассуоло» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»

Программу 12-го итальянской Серии А открыла встреча между. Она не выявила победителя и завершилась вничью — 2:2.

Дебют остался за командой гостей. Уже на пятой минуте нигерийский форвард «Салернитаны» Чуквубуйкем Иквууемеси с передачи Паскуэле Маццокки открыл счет в матче.

Спустя 12 минут лидер атак гостей Булайе Диа увеличил преимущество до двух голов. Ассистировал ему Лим Чауна.

В конце первого тайма «Сассуоло» удалось сократить преимущество. Автором гола стал Кристиан Торстведт. Голевой пас ему отдал опытный Грегуар Дефрель.

Почти сразу после перерыва норвежский полузащитник оформил дубль с передачи Матиаса Виньи.

Больше забитых голов зрители не увидели.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Салернитана 2:2 Голы: 0:1 Chukwubuikem Ikwuemesi (5'), 0:2 Булайе Диа (17'), 1:2 Кристиан Торстведт (36'), 2:2 Кристиан Торстведт (52') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Джанмарко Феррари, Матиас Винья, Кристиан Торстведт, Самуэль Кастильехо (Кристиан Вольпато, 72'), Доменико Берарди, Грегоре Дефрель (Арман Лорьенте, 72'), Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 81'), Daniel Boloca Салернитана: Гильермо Очоа, Паскуале Маццокки, Лоренцо Пирола, Федерико Фасио, Флавьюс Данильюк (Домагой Брадарич, 46'), Лассана Кулибали, Эмиль Бохинен (Mateusz Legowski, 60'), Джулио Маджоре (Agustin Martegani, 84'), Булайе Диа, Лум Чауна (Антонио Кандрева, 56'), Chukwubuikem Ikwuemesi (Simy, 56') Предупреждения: Chukwubuikem Ikwuemesi (45'), Йереми Тольян (71'), Кристиан Торстведт (80')

«Сассуоло» пока располагается на 14-м месте с 12 очками. «Салернитана» под руководством Филиппо Индзаги никак не может одержать первую победу. Она замыкает турнирную таблицу Серии А с 5 очками.