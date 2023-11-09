ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Гол и передача Ансу Фати позволили «Брайтону» всухую обыграл «Аякс»

    «Аякс» — «Брайтон»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Эредивизия Аякс
    «Брайтон» одержал гостевую победу над «Аяксом» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтон»

    Первый гол «чайки» забили на 15-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Ансу Фати.

    На 53-й минуте гости поставили точку в этом матче. Форвард Симон Адингра с передачи все того же Ансу Фати поразил ворота, забив 2-й гол своей команды.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Аякс — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2
    Голы: 0:1 Ансумане Фати (15'), 0:2 Саймон Адингра (53') Аякс: Диант Рамай, Антон Гоэи (Борна Соса, 57'), Девин Ренс (Жорж Микаутадзе, 78'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Силвано Вос (Беньямин Тахирович, 73'), Кристиан Хлинссон (Карлос Боргес, 57'), Кеннет Тейлор (Чуба Акпом, 46'), Стивен Бергёйс, Брайан Бробби, Стивен Бергвейн Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк (Игор де Пауло, 46'), Йоэл Велтман, Жоао Педро, Каору Митома, Джеймс Милнер (Билли Гилмор, 8'), Махмуд Дахуд (Первис Эступинан, 65'), Паскаль Гросс, Ансумане Фати (Эван Фергюсон, 65'), Саймон Адингра, Jan Paul van Hecke Предупреждения: Жоао Педро (34'), Jan Paul van Hecke (69')

    После этого матча «Брайтон» занимает 1-е место в группе В Лиги Европы с 7-ю очками в активе. «Аякс» — на последней 4-й позиции (2 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» снова забьет и пропустит?!
  • «Аталанта» — «Штурм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Обыграет ли «Марсель» АЕК?
  • «Марсель» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Смогут ли «Вест Хэм» и «Олимпиакос» выявить сильнейшего?
  • «Вест Хэм» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Слован — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры