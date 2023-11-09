«Аякс» — «Брайтон»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый гол «чайки» забили на 15-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Ансу Фати.

На 53-й минуте гости поставили точку в этом матче. Форвард Симон Адингра с передачи все того же Ансу Фати поразил ворота, забив 2-й гол своей команды.

Футбол. Лига Европы. Группа B Аякс — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2 Голы: 0:1 Ансумане Фати (15'), 0:2 Саймон Адингра (53') Аякс: Диант Рамай, Антон Гоэи (Борна Соса, 57'), Девин Ренс (Жорж Микаутадзе, 78'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Силвано Вос (Беньямин Тахирович, 73'), Кристиан Хлинссон (Карлос Боргес, 57'), Кеннет Тейлор (Чуба Акпом, 46'), Стивен Бергёйс, Брайан Бробби, Стивен Бергвейн Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк (Игор де Пауло, 46'), Йоэл Велтман, Жоао Педро, Каору Митома, Джеймс Милнер (Билли Гилмор, 8'), Махмуд Дахуд (Первис Эступинан, 65'), Паскаль Гросс, Ансумане Фати (Эван Фергюсон, 65'), Саймон Адингра, Jan Paul van Hecke Предупреждения: Жоао Педро (34'), Jan Paul van Hecke (69')

После этого матча «Брайтон» занимает 1-е место в группе В Лиги Европы с 7-ю очками в активе. «Аякс» — на последней 4-й позиции (2 балла).