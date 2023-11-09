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    Божович: Главная причина успеха «Крыльев Советов» — это тренер Осинькин

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    Тренер Миодраг Божович высказался об успехе наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Главная причина успеха "Крыльев Советов" — это тренер Осинькин. Он долго работал с молодыми игроками, имеет большой опыт. В первый год мы подумали, что хорошие результаты — это удача. Но "Крылья" уже который год показывают красивый футбол — это играющая команда. Неудивительно, что "Крылья" так играют и идут так высоко в таблице. Главная причина — тренер, но также и стабильность в команде и игроки, способные выполнять тренерские требования.

    Я хотел бы, чтобы "Крылья Советов" были в тройке РПЛ. По качеству игры они на это способны. Если будут сохранять состав и усиливаться, если руководство будет работать так же хорошо, то можно будет об этом говорить. Если же "Крылья" будут продавать много игроков, то трудно сказать», — сказал Божович «Чемпионату».

    После 14 туров «Крылья Советов» находятся на 4-м месте, набрав 22 очка.

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