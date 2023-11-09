Пять футболистов РПЛ вызваны в сборную Армении на матчи Евро‑2024

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков назвал состав на предстоящие матчи с Уэльсом и Хорватией в отборочном турнире Евро-2024.

В список из 25-ти человек попали Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин») и Эдгар Севикян («Пари НН»).

Вратари: Огньен Чанчаревич («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Арарат-Армения»), Станислав Бучнев («Пюник»);

защитники: Вараздат Ароян («Астана», Казахстан), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Георгий Арутюнян («Краснодар», Россия), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Степа Мкртчян («Осик», Хорватия), Тарон Восканян («Алашкерт») Жирайр Маргарян («Урарту»), Эрик Пилоян («Урарту»), Альберт Хачумян (БКМА);

полузащитники/нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша), Лукас Селараян («Аль-Фатех», Саудовская Аравия), Угочукву Иву («Рубин», Россия), Эдгар Севикян («Пари НН», Россия), Артур Серобян («Каса Пиа», Португалия), Нарек Агасарян («Урарту»), Артак Дашян («Пюник»), Оганес Арутюнян («Пюник»), Артур Миранян («Ноа»), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Грант-Леон Ранос («Боруссия» Менхенгладбах, Германия).

Сборная Армении сыграет с Уэльсом 18 ноября на своем поле, а 21-го встретится на выезде с Хорватией.