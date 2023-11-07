начнут матч в 23:00 в английском Чемпионшипе, 07.11.2023.

Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Ротерхэм Юнайтед 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ротерхэм Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ротерхэм Юнайтед»).

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