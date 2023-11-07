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    «Ипсвич» закрепится на 2-м месте

    «Ротерхэм» — «Ипсвич». Прогноз и ставка (к. 1.91) на Чемпионшип 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Ипсвич»
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    К вашему вниманию прогноз на матч 12-го тура английского Чемпионшипа между «Ротерхэмом» и «Ипсвичем», который состоится 7 ноября в 23:00 мск. «Ротерхэм» — «Ипсвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Ноября 2023 года
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  • Англия. Чемпионшип
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    «Ротерхэм»

    В активе хозяев 12 очков после 14 сыгранных матчей. Это слабы результат и он позволяет занимать команде лишь 18-е место в зоне вылета.

    Даже при удачном раскладе «Ротерхэм» не покинет зону вылета после этого матча. Разрыв с «Хаддерсфилдом» 5 очков и при этом «мельники» редко выигрывают в этом сезоне. В их активе только две победы.

    Последняя победа у «Ротерхэма» была над «Ковентри» 25 ноября. Серию установить не удалось, так как следом было поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

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    В минувшем туре, в субботу 4 ноября, хозяева сыграли вничью с КПР (1:1).

    «Ипсвич»

    Гости метят в АПЛ. К зиме они намерены финишировать в двойке лидеров. Уже сейчас у них 7 очков форы над «Лидсом». «Ипсвич» идет 2-м в таблице с 35 баллами, отставая от лидера на 4 пункта.

    В минувшем туре «трактористы» не смогли продлить свою серию побед их четырех матчей, поскольку на выезде сыграли результативную ничью с «Бирмингемом» (2:2).

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    • Перед этим игроки «Ипсвича» вылетели из Кубка лиги, уступив на своем поле «Фулхэму» со счетом 1:3.

    В целом же «Ипсвич Таун» выступает в этом сезоне неплохо и может выдать серию в 4 или 5 побед подряд.

    Прогноз и ставка

    «Ипсвич» выиграл в октябре 4 матча из шести сыгранных. Кубок лиги не так важен, как чемпионат. Гости намерены попасть в АПЛ и у них есть шанс еще больше закрепиться в зоне прямого выхода.

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    Букмекеры уверенны в победе «Ипсвича». Котировки на победу составляют 5.80 и 1.48 соответственно.

    Статистика «Ипсвича» говорит сама за себя. Клуб сможет одолеть аутсайдера, при этом матч будет верховым, так как 5 из 6 его поединков были результативными. Ставка — победа П2 + ТБ 2.5 за 1.91.

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    «Ротерхэм» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» закрепится на 2-м месте
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