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    Постекоглу: Я разочарован результатом, но горжусь игроками

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о поражении своей команды в матче с «Челси» (1:4).

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку все просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками — они отдали все силы.

    Несколько раз мы едва не сравняли счет, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 26 пунктов и вторая строчка.

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