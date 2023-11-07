Постекоглу: Я разочарован результатом, но горжусь игроками

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о поражении своей команды в матче с «Челси» (1:4).

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку все просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками — они отдали все силы.

Несколько раз мы едва не сравняли счет, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 26 пунктов и вторая строчка.