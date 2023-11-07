Пиоли: Против «ПСЖ» «Милан» будет играть на своих сильных сторонах и постарается победить

Главный тренер «Милана»высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Препятствие огромно: против парижской команды, которая могла бы выиграть Лигу чемпионов.

Это команда с отличными игроками, но мы будем играть на своих сильных сторонах и постараемся победить», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Матч «Милан» — «ПСЖ» состоится 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После трех туров «Милан» занимает последнее, четвертое место с двумя очками в группе F с «ПСЖ» (6), «Боруссией» (4) и «Ньюкаслом» (4).