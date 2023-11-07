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    Пиоли: Против «ПСЖ» «Милан» будет играть на своих сильных сторонах и постарается победить

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Милан ПСЖ
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Препятствие огромно: против парижской команды, которая могла бы выиграть Лигу чемпионов.

    Это команда с отличными игроками, но мы будем играть на своих сильных сторонах и постараемся победить», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    Матч «Милан» — «ПСЖ» состоится 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После трех туров «Милан» занимает последнее, четвертое место с двумя очками в группе F с «ПСЖ» (6), «Боруссией» (4) и «Ньюкаслом» (4).

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