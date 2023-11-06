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    Кечинов: У «Локомотива» явные проблемы с реализацией

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    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ничейном результате «красно-белых» в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Результат скорее закономерный, хотя "Спартак" приобрёл это очко, потому что половину матча красно-белые играли вдесятером. Надо отдать должное — весь второй тайм "Спартак" не отсиживался в обороне, уповая на контратаки, а забил первым и имел ещё моменты.

    В концовке встречи пошла игра атака на атаку, что говорит о хорошем физическом состоянии футболистов "Спартака". У "Локомотива" было создано больше голевых моментов, но там явные проблемы с реализацией. В целом игра была ничейная», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Локомотив» — на 6-й позиции с тем же количеством баллов.

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