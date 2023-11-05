«Локомотив» — «Спартак»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

В матче 14-го тура РПЛсыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме.

На 38-й минуте защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич получил прямую красную карточку. Голов в первой половине матча забито не было.

После перерыва на поле стало значительно интереснее.

«Спартак» в меньшинстве смог открыть счет. Автором гола на 53-й минуте стал Антон Зиньковский.

Но спустя 11 минут Артем Дзюба сравнял счет, забив в ворота своего бывшего клуба.

«Локомотив» после этого гола полностью завладел инициативой, но огорчить больше Александра Максименко так и не смог.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Антон Зиньковский (53'), 1:1 Артём Дзюба (64') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Илья Самошников, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Квинси Промес Предупреждения: Дмитрий Баринов (45+1'), Антон Миранчук (49'), Михаил Игнатов (60') Удаление: Даниил Хлусевич (38')

После 14-ти туров «Локомотив» и «Спартак» имеют по 21 очку и располагаются на пятом и шестом месте в турнирной таблице РПЛ.