Источник: Марселино вернется в «Вильярреал»

По данным журналиста Анхель Гарсия, известный испанский тренерскоро возглавит

«Желтая субмарина» очень неудачно выступает в текущем сезоне, победив всего в двух последних играх из семи в Примере. Сейчас главным тренером «Вильярреала» является Пачета, который в сентябре заменил Кике Сетьена.

Источник утверждает, что руководство клуба намерено вернуть Марселино, работавшего в «Вильярреале» с 2013 по 2016 год, по окончании сезона. Но если команда и дальше станет валиться, то перестановки на тренерском мостике произойдут намного раньше.

Последним клубом Марселино был французский «Марсель», который он покинул в октябре по собственному желанию.