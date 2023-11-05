ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТравма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • 16:32
    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ
  • 18:03
    • Гол Седлара обеспечил «Алавесу» победу над «Альмерией» в матче Примеры
  • 17:56
    • Лидеры Первой лиги одержали очередные победы
  • 16:56
    • «Лион» и «Мец» не выявили победителя
  • 16:28
    • «Монца» уверенно обыграла «Верону»
    Все новости спорта

    Источник: Марселино вернется в «Вильярреал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Вильярреал Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    По данным журналиста Анхель Гарсия, известный испанский тренер Марселино Гарсия Тораль скоро возглавит «Вильярреал».

    Марселино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марселино

    «Желтая субмарина» очень неудачно выступает в текущем сезоне, победив всего в двух последних играх из семи в Примере. Сейчас главным тренером «Вильярреала» является Пачета, который в сентябре заменил Кике Сетьена.

    Источник утверждает, что руководство клуба намерено вернуть Марселино, работавшего в «Вильярреале» с 2013 по 2016 год, по окончании сезона. Но если команда и дальше станет валиться, то перестановки на тренерском мостике произойдут намного раньше.

    Последним клубом Марселино был французский «Марсель», который он покинул в октябре по собственному желанию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби часто проходит результативно
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры