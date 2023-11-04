«Балтика» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол гости забили на 63-й минуте встречи. Форвард «Зенита» Иван Сергеев воспользовался ошибкой голкипера. Сначала вратарь «Балтики» выронил мяч в своей штрафной, а затем нападающий «Зенита» получил передачу и отправил мяч в ворота пяткой.

На 77-й минуте «сине-бело-голубые» укрепили свое преимущество. Форвард команды Матео Кассьерра выбрал идеальную позицию, встал возле ворот и головой отправил мяч в ворота после отличного навеса.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Иван Сергеев (63'), 0:2 Матео Кассьерра (77') Балтика: Евгений Латышонок, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Матео Кассьерра

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).