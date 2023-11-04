Симеоне: Замена Гризманна? Были более подходящие игроки

Наставник «Атлетико»прокомментировал игру команды в матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Мы провели хороший матч. В первом тайме у нас было не так много голевых ситуаций, но во втором их было больше. Они дестабилизировали нас, забив два мяча, но мы всё равно были близки к ничьей. Мы приложили значительные усилия. Ранее "Лас-Пальмас" уже проводил хорошие матчи, поэтому мы знали, что подобное может произойти.

Почему проигрывая, я заменил Гризманна и Коке? Понимал, что есть другие футболисты, которые могут быть лучше. После этих замен мы были близки к тому, чтобы сделать счёт 2:2», — приводит слова Симеоне AS.

На данный момент «Атлетико» идет на третьем месте в таблице Примеры, набрав 25 очков.