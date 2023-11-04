Алдонин: «Пари НН» — сложный соперник для ЦСКА

Экс-футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и клубом «Пари НН».

«ЦСКА ждёт сложный матч. "Пари НН" хорошо обороняется и количественно, и качественно. Для ЦСКА будет очень важно исполнительное мастерство. Не создание моментов, а их исполнение. Если получится реализовать что-то в атаке, положительный результат, скорее всего, придёт. Но найти моменты и забить не так просто.

"Пари НН" может и хорошо обороняться, и хорошо выбегать в контратаки. Соперник для ЦСКА опасный. Их высокое место в таблице свидетельствует об этом», — сказал Алдонин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Встрече между ЦСКА и «Пари НН» начнется 5 ноября в 16:30 мск.