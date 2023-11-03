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    • Шомуродов отклонил предложения топ-клубов РПЛ
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    Шомуродов отклонил предложения топ-клубов РПЛ

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    Нападающий «Кальяри» Элдор Шомуродов минувшим летом отказался от возможности вернуться в РПЛ. Об этом сообщил Кахор Муминов, агент футболиста.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Шомуродов перешел в «Кальяри» на правах аренды из «Ромы».

    «Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии.

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    • Сейчас Шоме надо собраться, вернуть былую уверенность и результативность — а потом уже появятся самые неожиданные развилки.

    Летом-2024 у Эла останется год контракта с "Ромой", к нему есть серьезный интерес из Турции и Ближнего Востока. Там и посмотрим», — приводит слова Муминова Sport24.

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