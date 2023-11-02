Экс-игрок «Краснодара»: Можно поехать в Европу — и обкакаться там

Защитник «Сочи», ранее выступавший за, признался, что у него была возможность продолжить карьеру в Европе.

«Зимой хотела "Боавишта". В Италии, Германии были варианты. Но я еще не стал тем, кем должен был. Надо правильно рассуждать.

Можно поехать в Европу — и обкакаться там. Кто потом возьмет? Мы с агентом решили: пока рано. Сперва надо стабильно заиграть. Не так я много пробыл в "Краснодаре", непростые полгода у меня в "Сочи". И вот сейчас ломиться в Европу, не проведя стабильного отрезка в РПЛ? Языковой барьер, опять же, еще куча факторов. Главные — опыт и уверенность, которые мне предстоит наработать.

Четыре-пять раз в неделю занимаюсь английским. Заново учил алфавит, цифры. Но мне это было важно — общаться с Ивичем (главным тренером "Краснодара" — прим.), партнерами. А в дальнейшем, надеюсь, английский пригодится за рубежом.

Календарь и таблица РПЛ

Сначала вырасти в России, а потом идти выше. Я и сам думал про Европу, а когда агент начал меня направлять, нашел мне тренеров, так вложился в развитие, захотел еще больше», — приводит слова Литвинова Sport24.