ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола?
  • 22:58
    • «Динамо» победило «Пари НН» и вышло в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
  • 22:49
    • «Ростов» минимально победил «Урал» в Кубке России
  • 22:06
    • ЦСКА на выезде разобрался со «Спартаком»
  • 20:24
    • Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче Кубка России
  • 19:10
    • «Салават» не оставил шансов «Ак Барсу»
    Все новости спорта

    Личка: Сделали свою работу, это было очень важно

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Нижний Новгород
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался относительно матча против «Пари НН» (2:1) в Кубке России.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Сделали свою работу, это было очень важно. У нас была тяжелая группа — "Спартак", "Краснодар"… Уважаю "ПАРИ НН", они сделали шаг вперед, хорошо умеют использовать быстрые контратаки, а не только стоят в обороне. Нам было тяжело, в первом тайме они два раза попали в перекладину. Игра была открытой. Поздравляю команду с победой», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» поднялось на второе место в группе D и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Пари НН» завершил выступление в турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Торино» в 1/8 Кубка Италии?
  • «Торино» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Рыбакина не пустит Соболенко в полуфинал Итогового турнира?
  • Соболенко — Рыбакина. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пегула — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры