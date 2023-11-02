Личка: Сделали свою работу, это было очень важно

Главный тренервысказался относительно матча против(2:1) в Кубке России.

«Сделали свою работу, это было очень важно. У нас была тяжелая группа — "Спартак", "Краснодар"… Уважаю "ПАРИ НН", они сделали шаг вперед, хорошо умеют использовать быстрые контратаки, а не только стоят в обороне. Нам было тяжело, в первом тайме они два раза попали в перекладину. Игра была открытой. Поздравляю команду с победой», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на второе место в группе D и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Пари НН» завершил выступление в турнире.