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    Уругвайский защитник Мендес может зимой перейти в ЦСКА

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    Центральный защитник Бруно Мендес из бразильского «Коринтианса» заинтересовал московский ЦСКА, который может его подписать в зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

    Бруно Мендес
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    Бруно Мендес

    24-летний ургуваец должен укрепить проблемный центр обороны «армейцев». Он сейчас находится в шорт-листе ЦСКА.

    Бруно Мендес стал футболистом «Коринтианса» в феврале 2019 года, перейдя за € 3,1 млн из уругвайского «Уондерерс». Он не сразу пробился в основной состав «тимао», уходил в аренду в «Интернасьонал» и только летом 2022 года закрепился в старте «Коринтианса».

    В текущем сезоне Бруно Мендес сыграл за клуб из Сан-Паулу 48 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола.

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