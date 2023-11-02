Уругвайский защитник Мендес может зимой перейти в ЦСКА

Бруно Мендес Фото: globallookpress.com
24-летний ургуваец должен укрепить проблемный центр обороны «армейцев». Он сейчас находится в шорт-листе ЦСКА.
Бруно Мендес стал футболистом «Коринтианса» в феврале 2019 года, перейдя за € 3,1 млн из уругвайского «Уондерерс». Он не сразу пробился в основной состав «тимао», уходил в аренду в «Интернасьонал» и только летом 2022 года закрепился в старте «Коринтианса».
В текущем сезоне Бруно Мендес сыграл за клуб из Сан-Паулу 48 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола.