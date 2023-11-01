Романцев о критике в адрес Карпина: Людишки ждут повода выплеснуть накопившуюся желчь

Бывший главный тренер «Спартака»рассказал, как реагирует на критику в адрес наставника сборной России

В октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

«От любви до ненависти один шаг. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь — это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме. Что ж, таковы особенности тренерской профессии.

Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной СССР от Испании был отправлен в отставку — да еще с партийным выговором — Константин Иванович Бесков. И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется.

Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар. Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией — хотя все знали, что это рабочий эксперимент.

А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: "Долой Карпина!".

Мне вспоминается, как иногда после побед "Спартака" мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: Эх, Олег, сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни — сильных не любят только слабые!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».