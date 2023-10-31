«Заслуженная награда». Инфантино — о 8-м «Золотом мяче» Месси

Президент ФИФАподелился мнением о том, что нападающийполучил 8-й «Золотой мяч» в карьере.

«Поздравляю Месси с восьмым "Золотым мячом" — это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», — написал Инфантино в своих социальных сетях.

Напомним, что в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Игрок был признан лучшим футболистом мундиаля в Катаре.

До 2023 года Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.