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    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
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    «Заслуженная награда». Инфантино — о 8-м «Золотом мяче» Месси

    Футбол Золотой мяч ФИФА MLS Интер Майами
    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил 8-й «Золотой мяч» в карьере.

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    «Поздравляю Месси с восьмым "Золотым мячом" — это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

    Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», — написал Инфантино в своих социальных сетях.

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    • Напомним, что в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Игрок был признан лучшим футболистом мундиаля в Катаре.

    До 2023 года Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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