ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. «Байер» увеличил преимущество до двух очков

    Итоги 9-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Вольфсбург Герта Кельн РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Фрайбург Хоффенхайм 1899 Штутгарт Дармштадт
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема со времен дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 00:40
    • Холанн стал самым лучшим нападающим прошлого сезона
    Все новости спорта
    «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер»
    «Байер» уверенно лидирует в немецком первенстве, «фармацевты» увеличили отрыв от конкурентов. «Бавария» продолжает погоню за леверкузенцами. Подтянулась к лидерам «Боруссия» из Дортмунда.

    Изменения в турнирной таблице

    «Штутгарт» потерпел неудачу в 9-м туре чемпионата и опустился на третье место. Команда пропустила вперёд «Баварию», которая вернулась на вторую строчку турнирной таблицы.

    По итогам 9-го тура улучшили положение «Боруссия» из Гладбаха (с 13-го на 11-е), «Вердер» (с 14-го на 12-е).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Потеряли несколько позиций две команды: «Хайденхайм» (с 11-го на 13-е) и «Дармштадт 98» (с 12-го на 14-е).

    Топ-4

    «Байер» с первого тура лидирует в чемпионате Германии и продолжает возглавлять Бундеслигу, несмотря на высокую конкуренцию со стороны «Баварии».

    В 10-м туре команда из Леверкузена одержала победу над «Фрайбургом» (2:1). Три очка «Байеру» принесли голы Флориана Вирца на 36-й минуте и Йонаса Хофманна — на 60-й минуте. После этой победы «Байер» сохранил первую строчку, набрав 25 очков.

  • Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • Рамздейл и Филлипс уйдут из своих клубов, а у боссов «Манчестер Сити» не получится подписать Мусиалу
  • Вчера

    • На второе место поднялась «Бавария», «немецкая машина» аккумулировала 23 очка после успешной игры в 10-м туре Бундеслиги.

    В отчётном туре мюнхенцы на своем поле уничтожили команду «Дармштадт 98» (8:0). В этом поединке хет-трик оформил Гарри Кейн. По дублю на свой счёт записали Лерой Зане и Джамал Мусиала. Еще один гол в сетку ворот соперника отправил Томас Мюллер.

    «Бавария»
    globallookpress.com

    По 21 пункту набрали «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». На третьей строчке Бундеслиги «швабы», которые потерпели поражение от «Хоффенхайма» (2:3).

    Дортмундская «Боруссия» устроила голепад в противостоянии с «Айнтрахтом». Команды на двоих оформили шесть голов (3:3). Интересно, что «шмели» ушли от фиаско за 8 минут до финального свистка — отличился Юлиан Брандт.

    Зона вылета

    «Бохум» по итогам 10-го тура поднялся на одну строчку, но остался в зоне вылета, занимая 16 место. В рамках минувшего игрового дня «несгибаемые» сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) и набрали 5 очков.

    Ниже опустился «Кёльн» (17 место), который потерпел поражение в игре против «Лейпцига» (0:6).

    Тур №10

    Матчи следующего тура состоятся с 3 по 5 ноября.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В субботу, 4 ноября «Байер» будет гостить у «Хоффенхайма». У «фармацевтов» есть прекрасные шансы увеличить преимущество над конкурентами.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В центральной встрече 10-го тура встретятся лучшие команды минувшего чемпионата: «Боруссия» Д примет «Баварию». Игра запланирована на субботу, 4 ноября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры