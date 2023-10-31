Бундеслига. «Байер» увеличил преимущество до двух очков

«Байер» уверенно лидирует в немецком первенстве, «фармацевты» увеличили отрыв от конкурентов. «Бавария» продолжает погоню за леверкузенцами. Подтянулась к лидерам «Боруссия» из Дортмунда.

Изменения в турнирной таблице

«Штутгарт» потерпел неудачу в 9-м туре чемпионата и опустился на третье место. Команда пропустила вперёд «Баварию», которая вернулась на вторую строчку турнирной таблицы.

По итогам 9-го тура улучшили положение «Боруссия» из Гладбаха (с 13-го на 11-е), «Вердер» (с 14-го на 12-е).

Календарь и таблица Бундеслиги

Потеряли несколько позиций две команды: «Хайденхайм» (с 11-го на 13-е) и «Дармштадт 98» (с 12-го на 14-е).

Топ-4

«Байер» с первого тура лидирует в чемпионате Германии и продолжает возглавлять Бундеслигу, несмотря на высокую конкуренцию со стороны «Баварии».

В 10-м туре команда из Леверкузена одержала победу над «Фрайбургом» (2:1). Три очка «Байеру» принесли голы Флориана Вирца на 36-й минуте и Йонаса Хофманна — на 60-й минуте. После этой победы «Байер» сохранил первую строчку, набрав 25 очков.

На второе место поднялась «Бавария», «немецкая машина» аккумулировала 23 очка после успешной игры в 10-м туре Бундеслиги.

В отчётном туре мюнхенцы на своем поле уничтожили команду «Дармштадт 98» (8:0). В этом поединке хет-трик оформил Гарри Кейн. По дублю на свой счёт записали Лерой Зане и Джамал Мусиала. Еще один гол в сетку ворот соперника отправил Томас Мюллер.

«Бавария» globallookpress.com

По 21 пункту набрали «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». На третьей строчке Бундеслиги «швабы», которые потерпели поражение от «Хоффенхайма» (2:3).

Дортмундская «Боруссия» устроила голепад в противостоянии с «Айнтрахтом». Команды на двоих оформили шесть голов (3:3). Интересно, что «шмели» ушли от фиаско за 8 минут до финального свистка — отличился Юлиан Брандт.

Зона вылета

«Бохум» по итогам 10-го тура поднялся на одну строчку, но остался в зоне вылета, занимая 16 место. В рамках минувшего игрового дня «несгибаемые» сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) и набрали 5 очков.

Ниже опустился «Кёльн» (17 место), который потерпел поражение в игре против «Лейпцига» (0:6).

Тур №10

Матчи следующего тура состоятся с 3 по 5 ноября.

В субботу, 4 ноября «Байер» будет гостить у «Хоффенхайма». У «фармацевтов» есть прекрасные шансы увеличить преимущество над конкурентами.

Все прогнозы на Бундеслигу

В центральной встрече 10-го тура встретятся лучшие команды минувшего чемпионата: «Боруссия» Д примет «Баварию». Игра запланирована на субботу, 4 ноября.