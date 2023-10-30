Пиоли: Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать

Главный тренер «Милана»прокомментировал ничью с «Наполи» (2:2) в матче 10-го тура Серии А.

«Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру. С учётом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком — это разочарование.

Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором — немного меньше. Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат», — цитирует Пиоли TMW.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» занимает четвертое место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Милан» — на третьей позиции (22 балла).