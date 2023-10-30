Гризманн — 21-й, Сака — 24-й, Мусиала — 26-й в голосовании на «Золотой мяч» — 2023

Издание France Football начало публиковать итоги голосования. Места с 20-го по 30-е распределились следующим образом:
21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);
22. Ким Мин Джэ («Наполи» / «Бавария», Южная Корея);
23. Андре Онана («Интер» / «Арсенал», Камерун);
24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);
25. Йошко Гвардиол («Лейпциг» / «Манчестер Сити», Хорватия);
26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);
27. Николо Барелла («Интер», Италия);
28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);
30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).