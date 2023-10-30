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    Гризманн — 21-й, Сака — 24-й, Мусиала — 26-й в голосовании на «Золотой мяч» — 2023

    Футбол Золотой мяч ФИФА
    В понедельник, 30 октября проходит церемония вручения премии «Золотой мяч» — 2023.

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    Издание France Football начало публиковать итоги голосования. Места с 20-го по 30-е распределились следующим образом:

    21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);

    22. Ким Мин Джэ («Наполи» / «Бавария», Южная Корея);

    23. Андре Онана («Интер» / «Арсенал», Камерун);

    24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);

    25. Йошко Гвардиол («Лейпциг» / «Манчестер Сити», Хорватия);

    26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);

    27. Николо Барелла («Интер», Италия);

    28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);

    30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).

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