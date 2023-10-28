начнут матч в 16:00 в чемпионате Италии по футболу, 28.10.2023.

Последний матч между собой: Сассуоло — Болонья 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Болонья»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сассуоло — Болонья.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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