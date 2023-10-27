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    Тонали может сыграть за «Ньюкасл» в матче с «Вулверхэмптоном»

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    «Ньюкасл» пока не получил официального уведомления о дисквалификации полузащитника Сандро Тонали. Об этом сообщил главный тренер «сорок» Эдди Хау.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что Тонали отстранен от футбольной деятельности на десять месяцев за совершение ставок на нелегальной платформе.

    «Ситуация непростая, но наш футбольный клуб еще никто официально не уведомлял о дисквалификации.

    Мы слышали новости и слухи, но пока не получали никаких сообщений от итальянский властей. Будем ждать.

    Думаю, у Тонали хорошие шансы сыграть против "Вулверхэмптона" на выходных», — сказал Хау, слова которого передает BBC.

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    • Напомним, Тонали признался следователям, что делал ставки на матчи «Милана», в которых не участвовал и, соответственно, не мог влиять на исход.

    Тонали перешел в «Ньюкасл» минувшим летом из «Милана» за 64 миллиона евро.

    Матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» пройдет 28 октября, начало — в 19:30 мск.

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