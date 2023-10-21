В 15:00 21.10.2023начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: Мальорка — Реал Сосьедад 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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