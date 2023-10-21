21 октября в Сан-Себастьяне в рамках 10-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет против «Мальорки». Стартовый свисток к данному поединку прозвучит в 15:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в прошлом чемпионате Испании стал четвертым и благодаря этому получил билет в ЛЧ, где провел уже два матча, в которых сыграл дома вничью 1:1 с «Интером» и обыграл в Австрии «Зальцбург» 2:0.

В текущем же розыгрыше Примеры клуб из Сан-Себастьяна после девяти туров с 15 набранными очками идет на шестой позиции в таблице, уступая четыре пункта четвертой строке.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Мальорка 1X2Новым игрокам 1.553.857.30Бонус$9500

Баски за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать четыре виктории, три матча они еще свели вничью и потерпели два поражения, забили 17 мячей при 12 пропущенных.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре первенства «сине-белые» потерпели фиаско в Мадриде от «Атлетико» со счетом 1:2. Перед этим же они выиграли три игры чемпионата подряд, причем в двух случаях всухую.

«Мальорка»

«Мальорка» весьма неплохо выступила в прошлом чемпионате Испании и даже могла заработать билет в еврокубки, проиграв в итоге только три очка седьмой строке.

В текущем же розыгрыше Примеры островитяне пока плетутся в нижней части турнирки, выиграв только одну игру из девяти при пяти ничьих и трех фиаско, разница мячей — 12:15.

Свою единственную викторию «киноварные» одержали в середине сентября, обыграв тогда в Виго «Сельту» 1:0. После того поединка они проиграли дома 3:5 «Жироне».

А последующие три игры чемпионата «красно-черные» свели вничью, поделив очки на выезде с «Райо Вальекано» 2:2, а также в родных стенах с «Барселоной» 2:2 и «Валенсией» 1:1.

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в трех из четырех последних очных встреч при одной мировой. Причем баски в родных стенах выиграли в этот период обе игры всухую — по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.61, победа «Мальорки» — 7.15, ничья — 3.96.

По составу коллектив из Сан-Себастьяна выглядит интересней своего предстоящего соперника, да и дома в последнее время его только побеждал. Так что ставим здесь на викторию хозяев с форой -1.

И также ставим еще на то, что на этот раз они прервут серию низовых игр на поле басков и забьют на двоих более двух мячей.