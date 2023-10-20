ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 18:00
    • Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
  • 13:48
    • Карацев обыграл Де Минора и вышел в полуфинал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Ротерхэм Юнайтед — Ипсвич Таун: смотреть онлайн в прямом эфире

    Ротерхэм Юнайтед — Ипсвич Таун: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Ротерхэм
    В 22:00 20.10.2023 Ротерхэм Юнайтед и Ипсвич Таун начнут матч в английском Чемпионшипе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Ротерхэм Юнайтед 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Ротерхэм Юнайтед — Ипсвич Таун доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ротерхэм Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Коэффициент ставки — 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ипсвич Таун»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ротерхэм Юнайтед — Ипсвич Таун.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 20.10.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры