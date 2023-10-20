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    «Ипсвич» не оставит шансов сопернику?

    «Ротерхэм» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Ипсвич»
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    «Ипсвич Таун»
    «Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Ипсвичем» в рамках 12-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм» — «Ипсвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Октября 2023 года
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  • Англия. Чемпионшип
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    «Ротерхэм»

    Команда полностью провалила начало нынешнего сезона, занимая лишь 23-е место в таблице Чемпионшипа, набрав всего 6 баллов. «Ротерхэм» отстает от спасительной 21-й строчки на 4 балла. Далеко не самый лучший старт сезона.

    Стоит отметить, что «Ротерхэм» — худшая команда в лиге по надежности в обороне, пропустив 22 гола за 11 встреч при 10-и забитых. В последних матчах команда стала пропускать не так много, но результата все равно нет.

    За последние 6 матчей в Чемпионшипе «Ротерхэм» не одержал ни одной победы, проиграла 4 раза и дважды сыграла вничью. Несмотря на это, команда иногда выдает неплохой результат. В последнем туре «Ротерхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), сравняв счет на 74-й минуте.

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    В предстоящем матче команда встретится с грозным «Ипсвичем», который неожиданно стал одним из лидеров Чемпионшипа. Сможет ли «Ротерхэм» преподнести сюрпризы в этом матче? У команды точно будут несколько моментов. Другой вопрос, сможет ли «Ротерхэм» воспользоваться ими?

    «Ипсвич»

    Команда выдала очень хороший старт в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Ипсвич» отстает от 1-й строчки лишь на 2 балла и у команды есть все, чтобы претендовать на высокие места по итогам сезона, но сможет ли «Ипсвич» и дальше стабильно набирать очки?

    Команда играет сверхрезультативно, забив 25 голов за 11 встреч — это лучший результат в Чемпионшипе. К тому же, у «Ипсвича» есть несколько лидеров, которые ведут за собой. Нападающий Конор Чаплин и полузащитник Нейтан Бродхед уже забили по 5 голов в нынешнем сезоне. Игроки входят в топ-10 бомбардиров лиги.

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    • В Чемпионшипе «Ипсвич» не проигрывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда выиграла 6 раз и лишь однажды сыграла вничью. В последнем туре «Ипсвич» не оставил шансов «Престону» (4:2), сделав комфортное преимущество в 2 мяча еще в 1-м тайме.

    В январе этого года «Ипсвич» и «Ротерхэм» уже встречались между собой. В том матче первые разгромили своего соперника со счетом 4:1, позволив нанести «Ротерхэму» только 2 удара в створ. «Ипсвич» вполне может повторить этот результат, ведь в нынешнем сезоне команда также прекрасно играет и на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ипсвича» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Ротерхэм» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.50.

    «Ипсвич» наголову сильнее своего соперника. Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Ипсвича» 2 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — Победа «Ипсвича» с форой (-1) за 1.75.

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    «Ротерхэм» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» не оставит шансов сопернику?
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